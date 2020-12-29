МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,7 млн барр  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь) 6,5% 6,7%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь) 0,9% 0,4%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) -0,8%  
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) -0,8% -0,7%
12:00 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,59%  
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -80,42 млрд долл  
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь) 0,8%  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь) 58,2 57
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь) -1,1% 0,2%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,562 млн барр -2,1 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,026 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (декабрь) 46,3  
  RUB Кузбасская топливная компания /КТК/ — ВОСА (реестр закрыт 07.12.2020, в заочной форме, о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что компания является публичной, решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций)   цена выкупа у несогласных — 152,2 руб (ао)
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 08.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020) 6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019 10,92 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2021) — див-д 2020
  RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — ВОСА (реестр закрыт 07.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020) 5,45 (9м2019) + 4,37 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 8,18 (фин) — див-д 2019 6,55 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2021) — див-д 2020

 

 