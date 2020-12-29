События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 декабря
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,7 млн барр
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь)
|6,5%
|6,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь)
|0,9%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|-0,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|-0,8%
|-0,7%
|12:00
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,59%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь)
|-80,42 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь)
|0,8%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь)
|58,2
|57
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь)
|-1,1%
|0,2%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,562 млн барр
|-2,1 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,026 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (декабрь)
|46,3
|RUB
|Кузбасская топливная компания /КТК/ — ВОСА (реестр закрыт 07.12.2020, в заочной форме, о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что компания является публичной, решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций)
|цена выкупа у несогласных — 152,2 руб (ао)
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 08.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019
|10,92 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2021) — див-д 2020
|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — ВОСА (реестр закрыт 07.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|5,45 (9м2019) + 4,37 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 8,18 (фин) — див-д 2019
|6,55 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2021) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832708453.html