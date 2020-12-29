МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник, продолжая обновлять исторические рекорды на оптимизме вокруг стимулирования экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,52%, до 30563,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 12946,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3749,67 пункта.

Накануне индексы обновили исторические рекорды на фоне новостей о мерах стимулирования экономики страны. По данным торгов понедельника, индекс S&P 500 в текущем году вырос уже более чем на 15%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 43% только в 2020 году. Самый слабый рост с начала года показал индекс DJIA — он составил всего 6%. Названы компании, которые подешевели сильнее всех в США

Трейдеры с оптимизмом следят за новостями вокруг пакета мер поддержки экономики США. Так, в ночь на вторник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.

Ранее на текущей неделе после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов.

Тем временем, акции Apple растут в цене на 1,11%, до 138,19 доллара, что является историческим рекордом. Прошлый максимум был достигнут в августе — тогда он составлял 137,98 доллара за акцию.