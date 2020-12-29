МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером на фоне ослабления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,25 доллара, до 1884,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,63%, до 26,372 доллара за унцию. Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования американской экономики

Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Внимание инвесторов сосредоточено на новостях вокруг пакета мер поддержки экономики США. В ночь на вторник палата представителей Конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.

"Золото торгуется… с поддержкой более слабого доллара", — приводит агентство Рейтер мнение главы сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen), который отметил, что ослабление доллара связано с перспективой больших выплат потребителям в США.

Эксперт также полагает, что, несмотря на рост фондовых рынков и оптимизм вокруг вакцины, спрос на активы-убежища, к которым относится золото, в целом не уменьшился.