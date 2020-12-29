МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на поддержке дорожающей на порядка 1% нефти Brent, следует из данных торгов. Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования американской экономики

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,48%, до 3274,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1398,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.42 мск рос на 20 копеек, до 73,97 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 90,57 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,92%, до 51,37 доллара за баррель.

Индекс РТС на утренних торгах поднялся выше 1400 пунктов впервые с 18 декабря на фоне укрепления отечественной валюты, однако не смог удержаться выше этого уровня.

"Российский рынок акций во вторник продолжил умеренный подъем вместе с зарубежными площадками и котировками нефти. Палата представителей Конгресса США одобрила повышение стимулирующих выплат гражданам с 600 долларов до 2000 долларов, на чем ранее настаивал Дональд Трамп. В общерыночном настрое продолжает превалировать сдержанный оптимизм. Вместе с тем, темпы распространения COVID-19 в мире остаются высокими – почти полмиллиона новых случаев заражения в сутки", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Рубль к вечеру ушел в минус и больше теряет к евро

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Эн+ Груп" (4,01%), "ВСМПО-Ависма" (2,86%), Polymetal (2,79%), ЧТПЗ (1,99%), Petropavlovsk (1,99%), а также обыкновенные акции "Башнефти" (1,75%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,7%), префы "Ростелекома" (1,66%), акции ТГК-1 (1,6%) и депозитарные расписки "О'Кей" (1,55%).

В лидерах снижения — акции ОВК (-8,24%), НЛМК (-5,15%), "Детского мира" (-2,78%), "Северстали" (-2,78%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции опустились на 2,58%, префы — на 2,24%), а также акции ММК (-2,44%), депозитарные расписки "Русагро" (-2,05%), обыкновенные акции "Лензолото" (-1,67%) и акции Ozon (-1,46%). Трейдер посоветовал продать биткоин в течение двух недель

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок в середине недели может продолжить подрастать при сохранении позитивного внешнего фона, однако низкая предновогодняя торговая активность и фактор длинных выходных могут обусловить сдержанность движения индексов, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра инвесторы обратят внимание на информацию о недельных изменениях запасов сырой нефти в США по данным API и EIA, а также на ноябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду – 3260-3290 пунктов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи умеренно вырос третью сессию подряд, рынок под вечер держался у верхней планки диапазона 3260-3280 пунктов, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Не исключено, что перед уходом на выходные будет временно взята отметка 3300 пунктов, однако вслед за этим, скорее всего, инициативой завладеют продавцы, полагает он.