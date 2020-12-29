МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль к вечеру вторника растерял рост против доллара и ушел в более глубокий минус к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных Московской биржи.

Рост рынка нефти отчасти компенсировался неуверенной динамикой фондовых рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.15 мск повышался на 20 копеек, до 73,97 рубля, курс евро — рос на 55 копеек, до 90,6 рубля, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций закрылся ростом при поддержке дорожающей нефти

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ ВЕСЬ РОСТ

Российская валюта во вторник после дневного роста к вечеру растеряла достижения и ушла в минус против доллара и больше — к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе на 0,2%, до 1,2243 доллара.

Рост евро традиционно сигнализирует об увеличении спроса на риск, который спровоцирован принятием в США мер поддержки экономики. При этом западные фондовые индексы к вечеру растеряли часть роста, проходившего днем на фоне оптимизма по поводу пакета помощи экономике США, а также – договоренностей Великобритании и ЕС в рамках Brexit.

Стоимость барреля марки Brent растет вечером на 1,1%, до 51,44 доллара, отчасти компенсируя неуверенную динамику фондовых площадок, как фактор курсообразования рубля.

В целом же, доллар и евро прибавляют к рублю 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования американской экономики

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на сегодняшние попытки роста рубля, потенциал его укрепления представляется сдержанным до конца года в свете спроса на валюту перед длинными праздничными выходными и напряженности геополитического фона, оценил перспективы Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, в среду курс доллара может сложиться в диапазоне 73,5-74 рубля", — добавил он.

Основные резервные валюты вечером разворачиваются вверх, и среда может добавить им еще порядка 50-70 копеек на фоне наступления длинных выходных, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".