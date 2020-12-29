МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые биржи Великобритании и Франции во вторник закрылись ростом на волне общего подъема рисковых настроений, немецкий DAX тем временем снизился после роста до рекордных показателей, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся ростом при поддержке дорожающей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,52% — до 6601,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 5611,79 пункта, немецкий DAX — снизился на 0,21%, до 13761,38 пункта. В ходе торгов немецкий индекс доходил до рекордного показателя в 13908,33 пункта.

Второй день подряд среди инвесторов преобладают рисковые настроения, обусловленные подписанием сделки между Европейским союзом и Великобританией. Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря после многомесячных переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

"Сделка по Brexit — действительно благословение… для Великобритании и для индекса FTSE 100. Нет сомнений в том, что FTSE 100 был отстающим индексом и теперь его время сиять", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam). Он также отметил, что европейские акции сейчас в значительной степени находятся в режиме ралли, поскольку "трейдеры хотят подтолкнуть акции вверх, потому что знают, что в 2021 году для фондового рынка достаточно благоприятных факторов".

Общий рыночный оптимизм также поддерживают новости о стимулах для американской экономики. Так, в ночь на вторник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.