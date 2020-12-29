Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне ростом
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме НЛМК, во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,79%, до 5,88 доллара, "Новатэка" — на 3,82%, до 168,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,02%, до 69,6 доллара, "Газпрома" — на 1,89%, до 5,6 доллара, "Газпром нефти" — на 1,62%, до 21,9 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,76%, до 31,88 доллара, "Северстали" — на 3,45%, до 17,99 доллара, расписки НЛМК подешевели на 3,21%, до 28,34 доллара.
Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,76%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,27% до 14,8 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,78%, до 32,3 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,24%, до 7,75 доллара, "Магнита" — на 4,85%, до 17,96 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,79%, до 3,5 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832710377.html