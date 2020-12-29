МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме НЛМК, во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом при поддержке дорожающей нефти

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,79%, до 5,88 доллара, "Новатэка" — на 3,82%, до 168,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,02%, до 69,6 доллара, "Газпрома" — на 1,89%, до 5,6 доллара, "Газпром нефти" — на 1,62%, до 21,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,76%, до 31,88 доллара, "Северстали" — на 3,45%, до 17,99 доллара, расписки НЛМК подешевели на 3,21%, до 28,34 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,76%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,27% до 14,8 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,78%, до 32,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,24%, до 7,75 доллара, "Магнита" — на 4,85%, до 17,96 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,79%, до 3,5 доллара.