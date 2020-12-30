МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в январе незначительного снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам и стабилизации рубля, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 0,3%, до 3266 пунктов, а РТС – тоже на 0,3%, до 1397 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется немного выше 51 доллара за баррель, курс евро на форексе – около 1,2260 доллара, стоимость золота подрастет на 25 долларов, в район 1900 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,6% в месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара останется около 73,6 рубля, евро – около 90,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Экономика находится в ожидании восстановления, но с учетом того, что основные стимулирующие меры как финансовыми регуляторами, так и правительствами уже были одобрены, находить новые поводы для покупок может становиться все сложнее, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". В этих условиях любые негативные новости могут вызывать повышенную волатильность, что уже наблюдалось при сообщениях о новых штаммах коронавируса в Великобритании, добавляет она. Рубль к вечеру ушел в минус и больше теряет к евро

"Ключевым событием января станет инаугурация президента США, который уже сформировал новую команду. Инвесторы будут следить за риторикой Джо Байдена, особенно в части возможной отмены стимулов в налогово-регулятивной сфере, которые были введены Дональдом Трампом", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Основные вопросы января: удержат ли республиканцы большинство в сенате конгресса США, смягчатся ли карантинные ограничения в Европе, замедлится ли рост цен в России, замечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Попытка Дональда Трампа продемонстрировать щедрость к избирателям отказом от подписания нового пакета помощи может сыграть на руку демократам. Времени принять поправки с увеличенным втрое размером выплат населению остается немного, а немногочисленные опросы по-прежнему указывают на мизерный разрыв между кандидатами на довыборах в сенат в двух округах штата Джорджия", — говорит он.

Для нефтяного рынка в центре внимания будет смягчение условий соглашения ОПЕК+, указывает Евстифеев. "Инвесторам предстоит оценить, насколько адекватным является постепенное увеличение добычи и как оно соотносится с показателями спроса на нефть. Вероятно, принятые решения ОПЕК+ в декабре не станут поводом для снижения цен на нефть, а вот любые плохие сигналы со стороны экономических данных ключевых экономик вполне могут вызывать коррекционное движение", — отмечает аналитик.

В декабре также почти незамеченным остался факт ухудшения отношений США и Китая — не исключено, что рынки будут обращать больше внимания на геополитические факторы, обращает внимание Кожухова.

В январе инвесторы будут жить надеждами на то, что начавшаяся вакцинация начнёт приносить свои плоды в ближайшем будущем, однако сил для ярко выраженного роста вряд ли будет, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В январе российский фондовый рынок наряду с основными зарубежными площадками выглядит готовым развить восходящее движение. В конце декабря краткосрочная перекупленность с бирж была снята, в связи с чем при прочих равных покупки могут продолжиться. Среднесрочно отечественные биржи еще не достигли перекупленности", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка в начале января ожидает стабильную ситуацию со спросом на рисковые активы. Поддержку рынкам будут оказывать принятие нового пакета помощи американской экономике и начало вакцинации в различных странах, добавляет он. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

Аналитик ожидает попыток российского рынка обновить исторические максимумы в первой половине января, однако к концу месяца индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3200-3300 пунктов.

Первые заявления и действия нового главы Белого дома могут оказать влияние на рыночные настроения в том числе в отношении российских активов, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций".

"С одной стороны, ожидаемая более сдержанная и конструктивная риторика со стороны Вашингтона в отношении КНР может снизить угрозу развития торговых войн в ближайшие годы и тем самым поддержать рисковые активы, включая нефть и валюты развивающихся стран. С другой стороны, в начале 2020 года присутствует вероятность активизации в Штатах антироссийской риторики по различным темам, поскольку ранее Байден неоднократно критически высказывался о России", — указывает он.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Для российского рынка первый месяц года, треть которого приходится на праздники, вряд ли принесет значительные изменения в котировках, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Для рублевых активов помимо эпидемиологической обстановки на передний план выходят инфляционные риски – рост цен в последние недели несколько ускорился, Центробанк считает инфляционные риски краткосрочными, но в случае, если ситуация не изменится, ЦБ РФ будет вынужден повышать ставку раньше, чем ожидалось до сих пор", — сказал он.

Тем не менее, в целом для рубля фон, скорее, благоприятный благодаря укрепившимся в последнее время котировкам нефти и отсутствию серьезных колебаний международных рынков", — добавил Кочергин.

Рубль будет следовать в рамках глобальных тенденций, которые связаны с дальнейшим ослаблением доллара, рассчитывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

"Поэтому отечественная валюта может продолжить своё укрепление. Впрочем, риском, сдерживающим это укрепление, станет возможное ужесточение санкционной риторики в США", — добавил он.

Пока признаков замедления цен в России не наблюдается, в то время как потребительская активность демонстрирует сезонный рост, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Банк России, очевидно, готов к росту годовой инфляции до 5% или чуть более в первом квартале, однако рассчитывает на быстрое замедление роста цен уже во втором квартале. Однако системное возвращение к целевому уровню инфляции с высокой вероятностью произойдет лишь в четвертом квартале 2021 года. Поэтому продолжение быстрого роста цен в январе может побудить Банк России к дальнейшему ужесточению риторики", — отметил он, говоря о факторах курсообразования рубля.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочетков из "Открытие Брокер" полагает, что на российском рынке могут усилиться коррекционные настроения в тех секторах, которые существенно подорожали в конце 2020 года, поэтому под давлением могут быть нефтегазовые бумаги и металлурги.

По мнению Кочергина из банка "Восточный", привлекательными в январе будут нефтяная отрасль и финансы, а наименее интересными для инвесторов – бумаги металлургов.

Эксперт рекомендует бумаги Сбербанка, "Магнита", Globaltruck, Pfizer и Microsoft. "Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году

Исходя из выручки за 2020 год и темпов бумаг роста Сбербанка, которые выше, чем у "Яндекса" и Mail, капитализация экосистемы "Сбера" может составить 41 миллиард долларов, при этом вклад нефинансовых сервисов в общую выручку достигнет 30% к 2030 году, считает аналитик.

"Совокупный дивиденд "Магнита" по итогам 2020 года может превысить уровни 2018-2019 годов. Дополнительным импульсом к росту станет запуск собственного сервиса онлайн-заказа и доставки в дополнение к действующим партнерским проектам с Delivery Club и Яндекс.Еда", — поясняет свою рекомендацию Кочергин.

"Автомобильный грузоперевозчик Globaltruck по-настоящему выигрывает от пандемии. Возросшее количество заказов интернет-магазинов увеличило спрос на услуги компании. Globaltruck бьёт в самые растущие сегменты: продукты, фармацевтика, интернет-заказы. Компания активно рассматривает переход автотранспорта на газ, что может увеличить EBITDA грузовика вдвое и значительно снижает выбросы, что в дальнейшем может помочь компании при увеличении ESG-инвестиций", — продолжает аргументировать он.