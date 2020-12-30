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https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832712796.html
Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,13%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 35 копеек, до 73,69 рубля, евро — на 22 копейки, до 90,46... ПРАЙМ, 30.12.2020
торги, биржи, мосбиржа, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,13%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 35 копеек, до 73,69 рубля, евро — на 22 копейки, до 90,46 рубля.