МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,13%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 35 копеек, до 73,69 рубля, евро — на 22 копейки, до 90,46 рубля.