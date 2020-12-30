МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по индексам Мосбиржи и РТС после снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск среды рос на 0,18% — до 3280,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1401,8 пункта. Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,13%, РТС – на 0,5%.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,57% — до 51,52 доллара за баррель.