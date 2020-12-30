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https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832712863.html
Российский рынок акций перешел к росту после снижения на старте торгов
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Российский рынок акций перешел к росту по индексам Мосбиржи и РТС после снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск... ПРАЙМ, 30.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по индексам Мосбиржи и РТС после снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск среды рос на 0,18% — до 3280,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1401,8 пункта. Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,13%, РТС – на 0,5%.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,57% — до 51,52 доллара за баррель.