МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,36% — до 5,86 доллара, "Новатэка" — на 0,39%, до 167,65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,14%, до 69,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,09% — до 5,66 доллара, "Газпром нефти" — на 1,03%, до 22,12 доллара.

Цена расписок "Норникеля" снижалась на 0,44% — до 31,74 доллара, "Северстали" — на 0,72%, до 17,86 доллара, НЛМК — на 0,95%, до 28,07 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,63% — до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,08%, до 14,79 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,15% — до 32,25 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,07% — до 7,75 доллара, "Магнита" — росли на 0,56%, до 18,06 доллара. Бумаги "Ленты" дорожали на 1,5% — до 3,55 доллара.