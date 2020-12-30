МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к рублю в среднем за 2021 год окажется немного ниже текущих уровней – около 72,7 рубля, а евро – около 86,55 рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

При этом курсовые колебания в 2021 году, скорее всего, окажутся широкими: 66-82 рубля за доллар, что будет определяться несколькими факторами: ценами на нефть, геополитикой, монетарной политикой ЦБ и глобальным движением капиталов, а также — коронавирусом, как первопричиной многих других процессов, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

В предпоследнюю в этом году сессию днем доллар торгуется в районе 73,5 рубля, евро – около 90 рублей.

ГЕОПОЛИТИКА НАПУГАЕТ, НО НЕ ОБВАЛИТ

Волатильность рублю в 2021 году неизбежно будет задавать геополитика. Выстраивание отношений России с новым президентом США пока таит в себе высокую неопределенность, однако очевидно, что санкционная риторика останется актуальной, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России

Угроза новых санкций сохранит актуальность в наступающем году, так как Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Уже в начале следующего года мы можем услышать соответствующую риторику, а также наблюдать новые санкционные инициативы администрации Байдена. Если же во втором туре выборов в сенат от американского штата Джорджия 5 января победят оба кандидата от демократической партии, ей удастся получить контроль над верхней палатой конгресса США. В результате администрации Байдена будет проще утверждать законопроекты, в том числе антироссийской направленности", — добавил он.

Впрочем, есть и более сдержанные оценки. Санкционные геополитические риски сохранятся примерно на текущем уровне, в какой-то части риторика обостриться, но действенных санкционных шагов в сторону России станет, вероятно, даже поменьше, рассчитывает Манько из РИА Рейтинга. "При этом может начаться новая волна противостояния США и Китая, что будет сильно нервировать рынки", — добавил он.

НЕФТЬ НЕ ДОЛЖНА ПОДВЕСТИ

Можно ожидать, что цены на нефть продолжат умеренный рост, оценивает положение Константин Бушуев из "Открытие брокер". "К концу 2021 года ожидается дефицит на рынке "чёрного золота". Вполне возможно, что в течение года мы сможем увидеть всплески цен на нефть марки Brent выше 60-65 долларов за баррель", — добавил он. В Минфине не видят поводов для тревог нефтяников из-за сделки ОПЕК+

Пока все указывает на заметное улучшение к лету ситуации с пандемией в мире (благодаря выработке естественного коллективного иммунитета и программам вакцинации), что повысит спрос на нефть, рассчитывает Манько. Скорее всего, на этом фоне баррель даже может подняться в цене выше 60 долларов по сорту Brent, однако к концу года он, скорее, будет стоить 53-56 долларов, оценивает перспективы он.

"В части российской экспортной выручки от энергоносителей, мы ожидаем рост биржевых котировок и физического экспорта, что окажет заметную поддержку рублю", — добавил Манько.

Котировки марки Brent способны закрепиться в коридоре 50–60 долларов за баррель в более долгосрочной перспективе, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако в ближайшие месяцы существует риск того, что вакцинирование не окажется столь быстрым и успешным, как уже заложено в цены, в том числе на фоне появления новых штаммов коронавируса. Поэтому цена на Brent на некоторое время может вернуться в диапазон 35–45 долларов, что способно краткосрочно толкнуть доллар в район 80 рублей", — предостерег он.

ЦБ ПРОДЛИТ "КЛЮЧЕВУЮ ПАУЗУ" И ПОДДЕРЖИТ ПРИТОК

Инфляция в конце 2020 года ускорилась сильнее ожиданий, поэтому в 2021 году вряд ли стоит ждать снижения ключевой ставки в России, при этом повышения также ожидать не стоит, считает Манько из РИА Рейтинга. "Для курса рубля монетарная политика будет в целом нейтральной, и мы ожидаем приток иностранного капитала на российский рынок в 2021 году", — добавил он. Глава Центробанка рассказала, кому нужен слабый рубль

Учитывая возросшую инфляцию, давно превысившую цель ЦБ в 4%, реальная ставка сейчас является отрицательной (ключевая ставка минус годовая инфляция), что позволяет ей успешно выполнять функцию стимулирования экономики в период спада и кризисных явлений, вызванных пандемией, отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Покупки нерезидентами ОФЗ и наиболее ликвидных российских акций, скорее всего, сыграют положительную роль в первом полугодии, но во втором полугодии будет вполне возможен коррекционный отток средств, оценил положение Бушуев из "Открытие брокер".

РУБЛЬ МАЛО ИЗМЕНИТСЯ

В этих условиях динамика курса российской валюты в течение года не будет линейной, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "В начале года возможно сезонное укрепление рубля (допускаем краткосрочный уход курса к 70 рублям за доллар). Однако в среднем за год и на конец года курс доллара ожидается в районе 74,5 рубля, евро — 87,5 рубля в среднем за год и 89,4 рубля на конец года", — оценил он.

Базовый прогноз предполагает в 2021 году среднегодовой курс доллара 74,5 рубля и 75 рублей на конец года, также оценил перспективы Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

Реализация базового сценария предполагает средний курс доллара в 2021 году около 73 рублей, а евро — 87–90 рублей, в зависимости от динамики основной валютной пары на форексе, прогнозирует Бабин из "БКС Мир инвестиций". "К концу 2021 году доллар может опуститься и к 70-71 рублю, евро — к 84–87 рублям", — добавил он.

Среднегодовой прогноз по доллару — 72,3 рубля, по евро – 90 рублей, оценил ситуацию Валерий Вайсбергиз из ГК "Регион". На конец года ожидается 74 рубля за доллар и 91 рубль за евро, считает он.

Впрочем, есть и более оптимистичные оценки. В 2021 году средний курс доллара будет на уровне 70,8 рубля, евро – в районе 80,2 рубля, оценивает положение Бушуев из компании "Открытие брокер". "При этом в течение года мы не исключаем движения доллара в диапазон 66-68 рублей, а евро – в диапазон 78-85 рублей", — добавил он.

К концу предстоящего года доллар ожидается на уровне 69-71 рубля, а в среднем за год — 70-72 рубля, оценил аналитик РИА Рейтинг. При этом в условиях значительной неопределенности курс в течение года может колебаться в широком диапазоне (66-82 рубля за доллар), заключил он.