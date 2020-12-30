МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в среду преимущественно растут после новостей об одобрении властями Великобритании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов. В ФРГ восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16% — до 6613,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5620,05 пункта, немецкий DAX снижался на 0,02%, до 13758,15 пункта.

В среду объем торгов на европейских рынках несколько снижен в связи с рождественскими праздниками. Кроме того, в четверг, канун Нового года, немецкая биржа будет закрыта.

Инвесторы обратили внимание на новости по вакцинам от коронавируса. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca.

В начале декабря в Великобритании началась вакцинация населения с использованием разработки Pfizer/BioNTech. Эта вакцина также 24 декабря была одобрена для использования в Евросоюзе, первые прививки были сделаны в конце прошлой недели.

В то же время эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться тяжелой. В Великобритании во вторник был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 — 53 135 человек, скончались 414 человек. Аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam) сказал агентству Франс Пресс, что в таких условиях одобрение вакцины AstraZeneca "определенно является хорошей новостью".