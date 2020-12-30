МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, указывая, что биржи США могут отыграть небольшие потери вторника и продолжить недавнее ралли, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растеряли прирост

По состоянию на 13.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,35% — до 30345 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 12891,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3735,88 пункта.

Динамика фьючерсов на американские индексы в среду свидетельствует о том, что все три основных биржевых индикатора в последние дни 2020 года могут вернуться к росту и достичь новых рекордов после снижения днем ранее на фоне неопределенности с эпидемией коронавируса.

Позитив на рынках в последние недели поддерживают новости о вакцинах от коронавируса и принятие нового пакета финансовой помощи в США на 900 миллиардов долларов. Несколько умерили этот оптимизм рост случаев заражения коронавирусом, появление его нового штамма, статистика, указывающая на замедление восстановления экономики, а также споры в Вашингтоне по поводу размеров выплат в рамках нового пакета помощи.

"Какое-то время будут продолжаться эти качели — вакцина в противовес вирусу, политика в противовес экономике. Ноябрь был отличным месяцем для рынков, и всегда должна быть пауза, чтобы перевести дух. Декабрь, кажется, именно такой", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный стратег Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam).