МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Массовая вакцинация против COVID и мягкая денежно-кредитная политика центробанков создают условия для оптимистических сценариев развития мировой экономики на 2021 год и порождают бычьи тренды на рынках — когда инвесторы, которые играют на повышение цен, скупают активы, чтобы потом продать их подороже.

На этом фоне, с учетом невысоких доходностей по облигациям и депозитам, опрошенные РИА Новости эксперты ожидают значительного притока денег на рынки акций и повышения ведущих мировых индексов. В частности, по их мнению, американский индекс S&P500 может направиться к историческому максимуму на уровне 4000 пунктов, а индекс Мосбиржи — вырасти по самым смелым ожиданиям на порядка 30%, до 4300 пунктов.

"В 2021 году мы ожидаем восстановления мировой экономики после снижения в 2020 году, связанного с распространением COVID-19", — отмечает зампред правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

РЫНКИ "БЫЧАТ"

По оценке Михаила Зельцера из "БКС Мир инвестиций" в 2021 году потенциал роста остается: при спокойном внешнем фоне у американского рынка есть перспектива выхода на 4000 пунктов по S&P500, европейские бенчмарки также будут в тренде. Богдан Зварич из Промсвязьбанка также ждет в 2021 году рост американского S&P500 в направлении уровней 3900-4000 пунктов. Эксперты ожидают сокращения производства сахара в России на треть

"Объёмы и сроки программ стимулирования глобальной экономики от ведущих правительств и центральных банков продолжат оставаться главными драйверами роста фондовых рынков. Индикаторы деловой активности и роста инфляции могут в следующем году мотивировать всё большее число инвесторов к уходу в проинфляционные активы – акции сырьевых компаний и развивающихся рынков, недвижимость, драгоценные металлы и товарные активы в целом", — отмечает Константин Бушуев из "Открытие Брокер".

На рынке фиксированного дохода процентные ставки остаются низкими, что, по-прежнему, будет располагать к позитивному взгляду на рынки акций, в том числе, развивающихся экономик, также считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Индекс Мосбиржи, согласно консенсусу, в 2021 году может обновить исторический максимум и подняться выше уровня в 3500 пунктов. При этом, согласно самым смелым ожиданиям экспертов, индекс может штурмовать отметку в 3800 пунктов и даже достичь 4300 пунктов.

"Российский рынок будет находиться в фарватере мировых площадок, заметную роль будут играть цены на энергоносители, а также приток средств физических лиц на российский фондовый рынок. Мы ожидаем в течение года обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи, скорее всего, год будет закончен в диапазоне значений 3500-3800", — отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"В декабре индекс Мосбиржи уже обновил исторические максимумы. Мы ожидаем, что в 2021 году индекс продолжит бить предыдущие рекорды. Текущая среднесрочная цель на полугодовом горизонте – 3600 пунктов по индексу Мосбиржи. Но к концу 2021 года индекс может быть ещё выше", — говорит Бушуев из "Открытие Брокер". "Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году

Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" отмечает, что для российского рынка всё большее значение приобретают экспортоориентированные ненефтегазовые сектора экономики: металлургия, сельское хозяйство, производство удобрений, добыча драгкамней и металлов, химическая промышленность. "В то же время традиционной поддержкой станет восстановление цен на энергоносители. Глобально российскую экономику поддержит мягкая монетарная политика основных центробанков", — добавляет он. Эксперт ожидает рост индекса Мосбиржи в пределах 20-30% к концу 2021 года, целью станет достижение 3800-4300 пунктов.

МЕДВЕДИ НЕ ВПАЛИ В СПЯЧКУ

Впрочем, эксперты признают, что 2021 год может оказаться не таким безоблачным, а возможные новые волны коронавируса, торговые войны и санкции спустят инвесторов с небес на землю.

"Ключевыми рисками для мировой экономики в 2021 году являются: риски новых волн распространения COVID-19, риск низкой скорости вакцинации населения ввиду высоких цен на вакцины и ограниченного объема их производства, и геополитические риски, связанные с продолжением торговых войн", — говорит Кузнецова из Россельхозбанка.

"Риском выступает срыв программы вакцинирования против COVID-19, если мутация вируса вдруг подтвердится, а вакцины против нее окажутся малоэффективными. Также не снимается со счетов инфляционный драйвер, что может побудить финансовые власти завершить цикл смягчения и даже начать смотреть в направлении роста стоимости фондирования", — считает Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, новые пакеты антироссийских санкций могут оказаться более радикальными, чем думают инвесторы, предупреждает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал". Проблемы могут возникнуть и из-за большого количества плохих долгов в китайской угольной отрасли: банкротство отдельных субсидируемых государством компаний может обвалить рынки. Многие инвесторы считают, что команда нового президента США Джо Байдена ослабит давление на Китай, но эти ожидания могут и не сбыться. Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

Еще один риск, по мнению аналитика, связан с вероятным ужесточением регулирования IT-сектора в экономически развитых странах. К примеру, власти Китая запустили антимонопольное расследование против компании Alibaba. Этот сектор так разросся что стал "государством в государстве". Ужесточение регулирования способно привести к жестким просадкам котировок акций IT-сектора, которые сейчас в некоторых случаях сильно оторвались от справедливых значений.

Ухудшения качества корпоративного и суверенного долга из-за резкого наращивания кредитной нагрузки может привести к росту доходностей на долговом рынке и, как следствие, к росту ставок денежного рынка, последнее затруднит рефинансирование долговых обязательств, считает Миронюк из "Фридом Финанс".

"Дальнейшее наращивание объема предоставляемой ликвидности регуляторами не сможет решить данную проблему. Лишь прямое вмешательство государства в виде покупок корпоративных обязательств и частичной национализации активов сможет существенно повлиять на ситуацию. Однако соответствующие нерыночные методы перекладывают груз финансовой ответственности с корпораций на плечи налогоплательщиков", — предупреждает эксперт.

ЛОВИТЕ АКЦИИ!

Приоритетными с точки зрения покупок в Новом году останутся акций IT-компаний, производство продуктов питания, фармацевтическая отрасль, ритейлеры, а также сектора, наиболее просевшие в 2020 году при условии восстановления экономики, например, авиаперевозчики, уверена Кузнецова из Россельхозбанка.

"На локальном рынке акций при восстановлении экономики мы отдаём предпочтение дивидендным акциям и лидерам новой экономики – "Яндекс", Mail.Ru, Ozon, HeadHunter и другие. В ожидании роста спроса на сельхозпродукцию могут интересно выглядеть бумаги "Русагро". На фоне восстановления цен на газ в Европе, роста объемов поставок в Европу и Китай, разработки водородной энергетики, выгодной для акционеров дивидендной политики акции "Газпрома" также могут представлять интерес", — отмечает она.

На взгляд Бушуева из "Открытие Брокер", в числе лидирующих секторов на фондовом рынке могут быть сектора химии и нефтехимии, строительный, нефтегазовый, частично металлы и добыча. В числе его фаворитов — акции "Русала", АФК "Система", "Газпрома", Petropavlovsk расписки Etalon Group. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Верников из "Универ Капитала" предлагает инвесторам держать в инвестиционном портфеле исключительно ликвидные акции и облигации. Причем при покупке акций следует сделать упор на акции крупных компаний с растущим бизнесом, на дивидендные акции и на акции золотодобывающих компаний и избегать покупок акций IT-сектора.

У Зельцера из "БКС Мир инвестиций" фавориты на 2021 год — нефтегаз, финансы, транспорт. Он наряду с другими экспертами также проявляет интерес к акциям "Газпрома" на фоне низкой базы показателей и восстановления цен и объемов экспорта газа. Кроме того, в свете подъема нефтяных котировок высоко внимание к бумагам "Роснефти".

"Мы надеемся, что следующий год для частных инвесторов будет в целом неплохим. Мы склонны ожидать, что российский рынок акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций. Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличивать долю акций в своих портфелях. Считаем, что лучше фокусироваться на наиболее ликвидных бумагах, предлагающих хорошую дивидендную доходность", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако, с нашей точки зрения, ситуация на рынках в 2021 году останется быстроменяющейся, поэтому придерживаться стратегии "купи и держи" может быть рискованно. Мы считаем необходимым оперативно управлять своим портфелем, либо обратиться к профессиональным управляющим", — резюмирует он.