МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Большинство россиян привыкли хранить сбережения в рублях – почти 90% вкладов на счетах крупнейших российских банках в национальной валюте, остальное в основном в долларах и евро. Однако уходящий год показал, что и эти, вроде бы надежные, валюты – не гарант защиты средств даже от инфляционных рисков. Финансисты рассказали агентству "Прайм", на какие валюты стоит делать ставку в 2021 году. Эксперты дали прогноз по рынку акций России и курсу рубля на январь

ДОЛЛАР И ЕВРО БОЛЬШЕ НЕ ПАРА

В первой половине 2021 года ситуацию на валютном рынке будут определять несколько факторов. Во-первых, это приток ликвидности на финансовый рынок из-за продолжения политики монетарного стимулирования в развитых экономиках, прежде всего в США, поскольку финансовые и экономические риски все еще остаются высокими.

"Это обстоятельство будет одновременно повышать "аппетит к риску" и давить на доллар", — считает генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

Индекс американского доллара, DXY, стремится закрепиться на минимуме за более чем 1,5 года, ниже 90 пунктов, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Между тем эксперты отмечают, что динамика европейской экономики в следующем году будет опережать восстановление американской, а фискальные программы Штатов будут продолжать оказывать девальвационное давление на доллар.

"Потенциал пары EUR/USD видится неисчерпанным. Евро уже в первом полугодии 2021 году может окрепнуть относительно доллара до 1,3, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Это говорит о том, что само хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро, поясняет он.

ФАВОРИТЫ —2021

Если рассматривать иные общепризнанные резервные валюты, помимо евро, среднесрочным потенциалом обладает китайский юань, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

"Уже очевидно, что восстановление мировой экономики после коронавирусной рецессии будет происходить в основном за счет подъема азиатских экономик, прежде всего Китая и Индии, а также стран, чьи производственные цепочки завязаны на Китай и страны Юго-Восточной Азии". – поясняет Лосев.

"Конечно, он китайский юань уже прошел большую часть пути укрепления, от 7 за доллар США к 6,5. Но тем не менее нельзя исключать и похода пары USD/CNY в область 6,2", — прогнозирует Зельцер.

Однако Народный банк Китая (НБК), скорее всего, будет опасаться укрепления курса юаня, так как это может снизить экспортный потенциал, добавляет Миронюк.

Также для вложений можно рассмотреть валюты и таких стран из БРИКС, как южноафриканский ранд (USD/ZAR) и индийская рупия (USD/INR), причем Индия, на фоне низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии, обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков, считает Зельцер.

Бенефициарами восстановления также станут так называемые "сырьевые валюты", в первую очередь австралийский доллар. За ним может подтянуться вверх и новозеландский доллар, считает Лосев. Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

"Есть неплохие шансы на восстановление и у валют развивающихся стран, которые оказались в 2020 году "перепроданными" — это аргентинское песо, бразильский реал, российский рубль и мексиканское песо", — считает он.

Ярким аутсайдером в следующем году может оказаться британский фунт. "Переговорщики из Великобритании и ЕС достигли соглашения о торговой сделке. Однако можно предположить, что поддержка ограничится краткосрочным или среднесрочным периодом", — поясняет Миронюк.

ШАНС ДЛЯ РУБЛЯ

Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль и ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности.

"С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", — говорит Зельцер.

Рубль способен вернуться в диапазон 65 —70 за доллар. При этом в случае реализации сценария глубокой коррекции на биржах курс рубля сместится в сторону верхней границы прогнозируемых диапазонов, заключили эксперты.