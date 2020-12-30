2020-12-30T16:48:02+03:00
2020-12-30T16:48:02+03:00
2020-12-30T16:48:02+03:00
2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832718159.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 декабря
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Ожидаемые в четверг, 31 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — Биржевые каникулы
... ПРАЙМ, 30.12.2020
новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — Биржевые каникулы
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|EUR
|Германия, Италия — Канун Нового года — выходной день
|
|
|
|GBP
|Великобритания — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 12:30/
|
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|
|AUD
|Австралия — Последний день года — раннее закрытие торгов /в 14:10/
|
|
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь)
|55,7
|
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|52,1
|52
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь)
|56,4
|
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|803 тыс
|833 тыс
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|48,2
|
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.12)
|593,6 млрд долл (на 18.12)
|