МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — Биржевые каникулы    
  EUR Германия, Италия — Канун Нового года — выходной день    
  GBP Великобритания — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 12:30/    
  AUD Австралия — Последний день года — раннее закрытие торгов /в 14:10/    
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь) 55,7  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 52,1 52
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь) 56,4  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 803 тыс 833 тыс
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 48,2  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.12) 593,6 млрд долл (на 18.12)  