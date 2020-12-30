МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение перед длинными выходными — курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек — до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

" Банкноты номиналом 10 , 20 и 50 евро

Официальный курс евро на четверг вырос до 90,68 рубля

Евро на форексе прибавляет 0,5% — до 1,2307 доллара.