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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832718444.html
Курс евро вырос до 92 рублей
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Рубль усиливает падение перед длинными выходными — курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 30.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение перед длинными выходными — курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек — до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Евро на форексе прибавляет 0,5% — до 1,2307 доллара.