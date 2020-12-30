МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду демонстрируют рост и находятся у рекордных показателей на оптимизме вокруг восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.35 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,38%, до 30450,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 12893,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3738,34 пункта.

Массовое начало использования вакцин от коронавируса вселяет в инвесторов оптимизм. Участники торгов с надеждой оценивают перспективы постепенного восстановления экономики за счет вакцин и серьезной фискальной поддержки со стороны правительств. Настроения рынков в частности поддержали новости о том, что правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

При этом неопределенность вокруг экономических стимулов в США несколько сдерживает рынки. Ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, но затем Трамп потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому. Демократы ухватились за эту возможность и провели соответствующий законопроект, республиканцы пока не определились, хотя и обещают провести голосование.

"Рынок считает, что американские домохозяйства получат дополнительную поддержку через несколько месяцев, даже если правительство решит отменить более высокие выплаты", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Rabobank Петр Матысь (Piotr Matys).

Аналитики также отмечают, что в течение сокращенной предновогодней недели объем торгов останется низким, что может повысить волатильность на рынке.