МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Рубль в последний торговый день 2020 года ощутимо падает против доллара и евро на фоне хеджирования игроками рисков в преддверии длинных выходных.

Снижение рынка нефти дополняется неуверенной динамикой западных фондовых рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.35 мск рос на 85 копеек, до 74,89 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 91,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее обе валюты обновили недельные максимумы, поднявшись до 74,99 рубля и 92,10 рубля, соответственно. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

РУБЛЬ ВАЛИТСЯ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в среду ощутимо падает к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе на 0,5% — выше 1,23 доллара — к максимуму с апреля 2018 года. Ослабление опасений за мировую экономику приводит к увеличению спроса на рисковые активы.

Динамика курса евро к доллару в последние дни 2020 года отражает усиление надежд инвесторов на улучшение перспектив мировой экономики в следующем году на фоне поддержки центробанков и властей, а также разработки вакцины от коронавируса.

При этом западные фондовые индексы меняются разнонаправленно. Стоимость барреля марки Brent снижается на 0,3%, до 51,07 доллара, не давая рублю поддержки.

В целом же, доллар и евро прибавляют к рублю 1,2-1,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль укрепится в 2021 году, несмотря на риски

ПРОГНОЗЫ

Сегодня валютный рынок довольно нервный, поскольку это фактически финальный полноценный торговый день до 11 января, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Все пытаются быстрее завершить дела и закрыть позиции перед длинными праздниками", — пояснил эксперт свои оценки.

Текущее падение рубля обусловлено высоким спросом на инвалюту из-за сезонных факторов, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, если во втором туре выборов в Сенат от американского штата Джорджия 5 января победят оба кандидата от демократической партии, ей удастся получить контроль над верхней палатой Конгресса США. В результате, администрации Байдена будет проще утверждать законопроекты, в том числе антироссийской направленности", — предостерегает он.