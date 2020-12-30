Доллар торгуется у минимума с 2018 года на аппетите к риску
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает снижаться к другим основным мировым валютам, индекс доллара остается у минимумов с апреля 2018 года на волне общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,229 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2247 доллара, курс доллара к иене снижался до 103,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 89,76 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года.
Инвесторы с оптимизмом смотрят в 2021 год, ожидая восстановления экономики по мере начала массового использования вакцин от коронавируса. Новым фактором стали новости о том, что правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения этим препаратом запланировано на 4 января.
Кроме того, принятие в США новых экономических стимулов снизило опасения рынков за перспективы крупнейшей мировой экономики. Ранее Конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, при этом Трамп требовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому. Однако затем лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал попытку демократов провести отдельное голосование по увеличению разовых выплат гражданам.
Последняя неудача "на самом деле не имеет большого значения для инвесторов, так как они были на седьмом небе от счастья на фоне новостей о том, что экономика США по-прежнему получает значительную финансовую поддержку", — считает аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Аналитики также ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2021 году, поскольку избранный президент США Джо Байден, как ожидается, будет настаивать на принятии еще больших мер по поддержке экономики страны.
https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832719569.html