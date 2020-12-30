МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает снижаться к другим основным мировым валютам, индекс доллара остается у минимумов с апреля 2018 года на волне общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Рубль в последний торговый день года ощутимо падает

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,229 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2247 доллара, курс доллара к иене снижался до 103,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 89,76 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года.

Инвесторы с оптимизмом смотрят в 2021 год, ожидая восстановления экономики по мере начала массового использования вакцин от коронавируса. Новым фактором стали новости о том, что правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения этим препаратом запланировано на 4 января.

Кроме того, принятие в США новых экономических стимулов снизило опасения рынков за перспективы крупнейшей мировой экономики. Ранее Конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, при этом Трамп требовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому. Однако затем лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал попытку демократов провести отдельное голосование по увеличению разовых выплат гражданам. Американские биржи торгуются у рекордных максимумов

Последняя неудача "на самом деле не имеет большого значения для инвесторов, так как они были на седьмом небе от счастья на фоне новостей о том, что экономика США по-прежнему получает значительную финансовую поддержку", — считает аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Аналитики также ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2021 году, поскольку избранный президент США Джо Байден, как ожидается, будет настаивать на принятии еще больших мер по поддержке экономики страны.