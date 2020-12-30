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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832719978.html
Российский рынок акций закрыл год ростом на 8%
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Российский рынок акций повысился в последний торговый день 2020 года по индексу Мосбиржи и закрыл ростом декабрь и весь завершающийся год, свидетельствуют данные Московской биржи... ПРАЙМ, 30.12.2020
биржи, россия, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в последний торговый день 2020 года по индексу Мосбиржи и закрыл ростом декабрь и весь завершающийся год, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,44%, до 3289,02 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,79%, до 1387,46 пункта. Разница в динамике индексов объясняется сегодняшним вечерним ростом доллара на 67 копеек, до 74,7 рубля.
За декабрь индекс Мосбиржи вырос на 5,84%, РТС – на 8,23%. За весь 2020 год индекс Мосбиржи вырос на 7,98%, РТС упал на 10,42%.