МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в последний торговый день 2020 года по индексу Мосбиржи и закрыл ростом декабрь и весь завершающийся год, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в последний торговый день года ощутимо падает

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,44%, до 3289,02 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,79%, до 1387,46 пункта. Разница в динамике индексов объясняется сегодняшним вечерним ростом доллара на 67 копеек, до 74,7 рубля.

За декабрь индекс Мосбиржи вырос на 5,84%, РТС – на 8,23%. За весь 2020 год индекс Мосбиржи вырос на 7,98%, РТС упал на 10,42%.