МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрыл год ростом на 8%

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,19%, до 5,81 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,53%, до 169,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,2%, до 69,74 доллара, "Газпрома" — на 1,11%, до 5,66 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,05%, до 21,45 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,35%, до 31,77 доллара, "Северстали" — на 1,95%, до 17,64 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,41%, до 27,94 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 1,82%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,78% до 14,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,55%, до 31,8 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,03%, до 7,67 доллара, "Магнита" — выросла на 1,56%, до 18,24 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1%, до 3,53 доллара.