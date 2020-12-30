МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Рубль в последний торговый день 2020 года ощутимо падает против доллара и евро на фоне хеджирования игроками рисков в преддверии длинных выходных.

Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых рынков не дает поддержки российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.44 мск рос на 55 копеек, до 74,59 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально поднимался до 74,99 рубля, евро — до 92,10 рубля. Российский рынок акций закрыл год ростом на 8%

РУБЛЬ ВАЛИТСЯ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в среду ощутимо падает к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе в район 1,23 доллара – к максимуму с апреля 2018 года. Ослабление опасений за мировую экономику приводит к увеличению спроса на рисковые активы.

Динамика курса евро к доллару в последние дни 2020 года отражает усиление надежд инвесторов на улучшение перспектив мировой экономики в следующем году на фоне поддержки центробанков и властей, а также разработки вакцины от коронавируса.

При этом западные фондовые индексы меняются разнонаправленно, а стоимость барреля марки Brent почти не меняется около 51,2 доллара, не давая рублю поддержки.

В целом же доллар и евро прибавляют к рублю 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

ПРОГНОЗЫ

Игроки рынка выходят из российской валюты перед длинным перерывом в торгах, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Импульс к росту валютных пар под вечер сохраняется, однако существенного падения рубля ждать не стоит – нефть остается около многомесячных максимумов. Закрыть этот год доллар способен около 75 рублей, евро – выше 92 рублей. В перерывах между выходными днями волатильность может возрасти – как в пользу рубля, так и против него", — оценил он.

Участники российского рынка, вероятно, предпочли подстраховаться перед длинными праздниками и выходили из российской валюты большую часть дня, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Дополнительным негативом для рубля служила и довольно резкая коррекция цен на нефть во второй половине дня. Не исключено, что опасения участников российского рынка и их сегодняшний уход от риска оправдаются уже в начале наступающего года, в случае, если темпы заболевания коронавирусом (в том числе его новыми видами) снова начнут демонстрировать глобальное ускорение после рождественских и новогодних праздников", — добавил он.