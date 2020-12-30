МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду, 30 декабря, закрылись снижением, при этом для немецкой биржи это были последние торги года и индекс оказался у исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл год ростом на 8%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,7% — до 6556,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5599,41 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 13718,78 пункта.

Торги на бирже Германии в среду стали последними в текущем году, следующие будут уже 4 января. Немецкий DAX по итогам года вырос на 3,55%. Самым плохим для него стал март, когда он обвалился сразу на 16,4%. Однако затем ему удалось отыграть потери и вырасти к концу декабря до рекордного максимума. Самым хорошим месяцем для индекса стал ноябрь, за который он вырос на 15%.

В целом в среду оптимизм, царивший на фондовых рынках последние дни, сменился опасениями вокруг роста новых случаев заражения коронавирусом. В Великобритании во вторник был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 — 53 135 человек, скончались 414 человек. Тем временем в Германии глава минздрава выступил за продление ограничений из-за COVID-19 после 10 января.

Кроме того, после активного роста в предыдущие дни на фондовых рынках присутствует также коррекция. Инвесторы в концу года предпочитают зафиксировать прибыль. Общий подъем рисковых настроений был вызван долгожданным подписанием соглашения о торговле между Великобританией и Евросоюзом, а также снижением опасений за состояние экономики по мере начала массового использования вакцин от коронавируса.

"Есть некоторые вещи, которые говорят о том, что склонность к риску высока. Смотря сквозь 2021 год, мы надеемся, что вакцины начнут противодействовать пандемии, а экономическая активность начнет нормализоваться", — отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), мнение которого приводит агентство Рейтер.