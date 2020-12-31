МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара почти не меняется к другим мировым валютам в последнюю торговую сессию 2020 года, следует из данных торгов. С начала года доллар потерял 7% стоимости, обновив минимум с апреля 2018 года на ожиданиях восстановления мировой экономики и росте рисковых настроений на рынках.

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,2293 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2295 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 89,64 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года. С начала года индекс доллара опустился на 7% (примерно с 96,5 пункта).

В прошедшем году основным фактором на рынках стала пандемия коронавируса. В марте-апреле инвесторы всего мира бежали от риска. Фондовые рынки падали, нефть дешевела, а более надежные активы пользовались повышенным спросом. Индекс доллара тогда укрепился более чем до 100 пунктов, золото также подорожало. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

В дальнейшем власти и центробанки разных стран принимали экстренные меры поддержки экономики. В том числе Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии в марте дважды неожиданно снижали ключевую ставку. За год крупные ЦБ также увеличили выкуп активов с рынка. На этом фоне доллар стал слабеть, а фондовые рынки к концу года в целом отыграли потери, понесенные с марта, а где-то даже обновили исторические рекорды – например, в США, Германии и Южной Корее.

Инвесторы также внимательно следили за мерами властей США по поддержке экономики и президентскими выборами. Новым президентом США был избран демократ Джо Байден, его инаугурация пройдет 20 января. При этом в Штатах до сих пор наблюдается самая тревожная статистика по заражениям коронавирусом, и трейдеры ожидают от властей страны дополнительных экономических стимулов.