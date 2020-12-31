МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Золото символически дорожает в последний день уходящего года, свидетельствуют данные торгов. При этом в целом по итогам года котировки драгметалла подскочили более чем на 20%, показав рекордный рост за последнее десятилетие.

По состоянию на 8.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,02%, или на 0,45 доллара — до 1893,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,14% — до 26,605 доллара за унцию.

Золото умеренно дорожает с начала этой недели. При этом по итогам года котировки драгметалла выросли на 21,7%. Рост стал рекордным с 2011 года. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

В январе стоимость драгметалла находилась на отметке 1600 долларов за унцию. С марта по июль котировки бурно росли на первой волне коронавируса, и в начале августа золото подорожало до 2069,4 доллара, обновив исторический рекорд.

При этом Федеральная резервная система США и Банк Англии в марте дважды неожиданно снижали ключевую ставку. Это способствовало снижению курса доллара, что дало дополнительный толчок ценам на драгметалл.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что в дальнейшем основными факторами динамики цен на золото останутся курс доллара и инфляция. "Доллар будет довольно стремительно слабеть до конца первого квартала, давая золоту явное преимущество", — приводит агентство Рейтер его прогноз.