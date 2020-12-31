МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая, Гонконга и Австралии завершили последний день 2020 года преимущественно ростом вслед за подъемом на рынках США днем ранее, биржи Японии и Южной Кореи были закрыты, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,7% — до 3473,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,8%, до 2329,37 пункта. По итогам года рост индексов составил 13,8% и 35% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index в четверг вырос на 0,31%, до 27231,13 пункта, по итогам года показатель снизился на 3,4%. В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,43% — до 6587,1 пункта. За год он упал на 1,5%.

Биржи Японии и Южной Кореи не работали 31 декабря. Японский индекс Nikkei 225 за 2020 год вырос на 16%, уровень его закрытия стал максимальным по итогам года с 1989 года, а южнокорейский KOSPI за год подскочил на 30,8%, многократно побив исторические рекорды. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

Трейдеры обратили внимание на то, что биржевые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в среду на оптимизме по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса.

В целом на рынках отмечался активный подъем в ноябре, который в декабре замедлился. "В значительной степени рост во второй половине квартала объясняется тем, что политический риск исчез", — приводит агентство Рейтер мнение стратега по мировым рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейга (Kerry Craig). Эксперт пояснил, что речь идет об итогах прошедших выборов в США, надеждах на ослабление торговой напряженности между США и Китаем и сделке по Brexit.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Китая в декабре снизился до 55,1 с 55,7 пункта в ноябре. Индекс деловой активности в промышленности снизился до 51,9 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, оказавшись чуть хуже прогноза. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 55,7 пункта с 56,4 пункта в ноябре.