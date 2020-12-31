МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме расписок ВТБ, в четверг снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,19% — до 5,8 доллара, "Новатэка" — на 1,06%, до 167,4 доллара, "Лукойла" — на 1,09%, до 68,98 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,21% — до 5,65 доллара, "Газпром нефти" — на 0,12%, до 21,43 доллара. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Цена расписок "Норникеля" снижалась на 0,25% — до 31,69 доллара, "Северстали" — на 0,31%, до 17,59 доллара, НЛМК — на 0,25%, до 27,87 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,82% — до 0,98 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,14%, до 14,67 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,02% — до 31,48 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,07% — до 7,67 доллара, "Магнита" — на 2,52%, до 17,78 доллара.