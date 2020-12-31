МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в последний день 2020 года после достижения днем ранее максимального значения с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,2285 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2295 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 89,63 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года. С начала года индекс доллара опустился на 7% (примерно с 96,5 пункта).

Коррекция курса евро к доллару происходит после роста на протяжении шести торговых сессий подряд. Удорожание европейской валюты к американской происходило на фоне ослабления опасений за перспективы мировой экономики, что увеличило спрос на рисковые активы. В среду курс евро достигал 1,2311 доллара, достигнув максимума с апреля 2018 года, за год рост составил почти 10%. Агентство Рейтер отмечает, что "следующие остановки для курса евро на пути к пику 2018 года в 1,2555 доллара — это 1,2413 и 1,2476 доллара". Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

Аналитики отмечают, что инвесторы возлагают надежды на вакцину от коронавируса и на меры поддержки мировой экономики со стороны властей. "Постепенное внедрение вакцины может изменить ситуацию (в мировой экономике — ред.). Мировая экономика может приблизиться к более устойчивой траектории восстановления на фоне беспрецедентной бюджетной и монетарной поддержки", — приводит агентство слова старшего валютного стратега Maybank Кристофера Вона (Christopher Wong).

В целом объем торгов на валютном рынке снижен — в четверг часть бирж Азии уже были закрыты, европейские фондовые рынки закроются раньше обычного.