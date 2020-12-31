МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в последний день 2020 года закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, расписки TCS Group подорожали, а "Газпром нефти" — не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,93%, до 5,64 доллара, "Новатэка" — на 3,43%, до 163,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,21%, до 68,2 доллара, "Газпрома" — на 1,17%, до 5,59 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 21,45 доллара. Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,79%, до 31,2 доллара, "Северстали" — на 0,4%, до 17,57 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,72%, до 27,74 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 1,7%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,16% до 14,52 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,46%, до 32,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,22%, до 7,5 доллара, "Магнита" — на 3,51%, до 17,6 доллара. Цена расписок "Ленты" опустилась на 2,12%, до 3,46 доллара.