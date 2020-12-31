МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, 31 декабря 2020 года, превышая психологическую отметку в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 7,05 доллара — до 1900,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% — до 26,573 доллара за унцию.

Золото умеренно дорожает с начала этой недели. При этом по итогам года котировки драгметалла выросли на 21,7%. Рост стал рекордным с 2011 года.

"В связи со снижением активности участников торгов в последний день года, я полагаю, что золото будет торговаться в довольно узком ценовом диапазоне", — считает аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик также полагает, что в первом квартале 2021 года золото может подорожать до 1950 долларов за унцию. Золото в 2020 году подорожало более чем на 20%

В январе стоимость драгметалла находилась на отметке 1600 долларов за унцию. С марта по июль котировки бурно росли на первой волне коронавируса, и в начале августа золото подорожало до 2069,4 доллара, обновив исторический рекорд.

При этом Федеральная резервная система США и Банк Англии в марте дважды неожиданно снижали ключевую ставку. Это способствовало снижению курса доллара, что дало дополнительный толчок ценам на драгметалл. На этом фоне, по оценке аналитического центра Российского экспортного центра, экспорт золота из РФ по итогам 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 320 тонн. В стоимостном выражении экспорт оценивается в 18,5 миллиарда долларов — рост в 4,4 раза.