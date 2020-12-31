МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг растет к евро и опускается к иене на фоне сниженного объема торгов в предновогодний день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,2268 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2295 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 89,64 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года.

С начала года индекс доллара опустился на 7% (примерно с 96,5 пункта). Евро дешевеет к доллару после достижения максимума с весны 2018 года

Объем торгов на валютном рынке снижен — в четверг часть бирж Азии уже были закрыты, европейские фондовые рынки закроются раньше обычного. В то же время на рынке наблюдается коррекция курса евро к доллару после удорожания европейской валюты к американской на протяжении шести торговых сессий.

В среду курс евро достигал 1,2311 доллара, достигнув максимума с апреля 2018 года, за год рост составил почти 10%.

В прошедшем году основным фактором на рынках стала пандемия коронавируса. В марте-апреле инвесторы всего мира бежали от риска. Фондовые рынки падали, нефть дешевела, а более надежные активы пользовались повышенным спросом. Индекс доллара тогда укрепился более чем до 100 пунктов, золото также подорожало.

В дальнейшем власти и центробанки разных стран принимали экстренные меры поддержки экономики. В том числе Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии в марте дважды неожиданно снижали ключевую ставку. За год крупные ЦБ также увеличили выкуп активов с рынка.

На этом фоне доллар стал слабеть, а фондовые рынки к концу года в целом отыграли потери, понесенные с марта, а где-то даже обновили исторические рекорды – например, в США, Германии и Южной Корее.

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