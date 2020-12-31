МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фондовые рынки Великобритании и Франции завершили последний торговый день 2020 года падением на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Великобритании и введения новых карантинных ограничений в стране, свидетельствуют данные торгов. Как накопления из-под матрасов на биржу вышли

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,26% — до 6473,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 5551,41 пункта. Немецкая биржа закрыта перед Новым годом, по итогам среды DAX снизился на 0,31%, до 13718,78 пункта. При этом по итогам 2020 года немецкий индекс вырос на 3,55%, закончив год у рекордной отметки.

Британский индекс FTSE 100 за 2020 год упал на 14,2%, самым неудачным месяцем для него стал март, когда индекс обвалился сразу на 13,8%. Однако за последние два месяца ему удалось частично отыграть понесенные потери. Кроме пандемии коронавируса трейдеры отыгрывали ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза, вокруг которого было много неопределенности.

Ощутимые потери понес в 2020 году и французский индекс CAC 40 — на фоне пандемии коронавируса индекс упал за год более чем на 7%, при этом в марте он обвалился на 17,2%. Самым удачным месяцем для французского индекса стал ноябрь, за который он вырос на 20%.

Волнения на рынках в четверг вызвали новости об увеличении числа заболевших коронавирусом в Великобритании. Во вторник в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 тысячи. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Британии с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны.

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