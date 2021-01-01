МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила, что начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем или во владении китайских военных.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

Как сообщается в пресс-релизе NYSE, бумаги эмитентов будут исключены, поскольку "эмитенты более не подходят для листинга" в связи с исполнительным указом, подписанным 12 ноября 2020 года.

Отмечается, что указ запрещает любым лицам из США с 11 января 2021 года любые операции с ценными бумагами, связанными с "коммунистическими китайскими военными компаниями". NYSE сообщила, что делистинг произойдет к 11 января. Эмитенты имеют право на пересмотр данного решения, указывается в релизе.

Акции мобильных операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd также представлены на бирже в Гонконге.