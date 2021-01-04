МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал 2021 год ростом, обновив исторический максимум выше 3318 пунктов, следует из данных торгов.

Рубль начинает год ростом: доллар падает на 31 копейки, до 74,07 рубля, евро — на 70 копеек, до 90,81 рубля.