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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210104/832742696.html
Индекс Мосбиржи начал год обновлением исторического максимума
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Индекс Мосбиржи начал 2021 год ростом, обновив исторический максимум выше 3318 пунктов, следует из данных торгов. Рубль начинает год ростом: доллар падает на 31 копейки, до 74,07... ПРАЙМ, 04.01.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал 2021 год ростом, обновив исторический максимум выше 3318 пунктов, следует из данных торгов.
Рубль начинает год ростом: доллар падает на 31 копейки, до 74,07 рубля, евро — на 70 копеек, до 90,81 рубля.