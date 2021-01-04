МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи начал год обновлением исторического максимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 90,42 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,3% — до 53 долларов за баррель, обновляя максимумы с марта 2020 года.