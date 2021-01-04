2021-01-04T10:27:28+03:00
2021-01-04T10:27:28+03:00
2021-01-04T10:27:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210104/832742840.html
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро на дорогой нефти
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 04.01.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/17/832271740.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/17/832271740.jpg
https://1prime.ru/images/83227/17/832271734.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/17/832271734.jpg
https://1prime.ru/images/83227/17/832271731.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/17/832271731.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210104/832742696.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 90,42 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,3% — до 53 долларов за баррель, обновляя максимумы с марта 2020 года.