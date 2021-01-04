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https://1prime.ru/Financial_market/20210104/832743036.html
Российский рынок акций растет и обновляет максимумы в начале 2021 года
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Российский рынок акций растет в первый торговый день 2021 года и обновляет максимумы по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской... ПРАЙМ, 04.01.2021
биржи, московская биржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в первый торговый день 2021 года и обновляет максимумы по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.31 мск понедельника рос на 0,8% — до 3316 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,6%, до 1424 пунктов. Доллар падает на 90 копеек — до 73,51 рубля, определяя разницу в динамике индексов.
При этом ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум — теперь это 3325,07 пункта, а РТС — максимум с 17 декабря 2020 года — 1424,84 пункта.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,3% — до 53 долларов за баррель, обновляя максимумы с марта 2020 года.