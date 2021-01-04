МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в первую торговую сессию 2021 года преимущественно ростом в надежде на то, что вакцины против коронавируса будут способствовать восстановлению мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. В Японии считают "затруднительным" присоединение Китая к ТТП

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,86%, до 3502,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,45%, до 2386,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,9%, до 27472,81 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 27258,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,47%, до нового рекорда в 2944,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 1,47%, до 6684,2 пункта.

Оптимизм инвесторов в начале 2021 года связан с надеждами на поддержку мировой экономики со стороны центробанков, а также на вакцины от коронавируса, которые помогут со временем оживить мировую экономику.

Уверенный рост ключевого фондового индекса Южной Кореи аналитики связывают с сильными внутренними статданными. По мнению аналитиков Citigroup, которое приводит газета Wall Street Journal, более сильные, чем ожидалось, данные по торговому балансу страны за декабрь указывают на устойчивое восстановление экспорта страны в 2021 году. Согласно официальным статданным, объем экспорта страны вырос в декабре на 12,6% в годовом выражении, импорта — на 1,8%, при этом аналитики ждали роста экспорта на 5,6% и снижения импорта на 2,6%. Saxo Bank считает, что массовая вакцинация приведет к дефолтам

В то же время рост индексов сдержала статистика из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны, по данным делового издания Caixin, в декабре опустился до 53 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ждали снижения показателя только до 54,8 пункта.

Давление на биржи Японии оказали внутренние новости, связанные с коронавирусом. Так, в понедельник премьер Японии Ёсихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что власти страны рассматривают введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех ближайших префектурах для сдерживания распространения коронавируса.