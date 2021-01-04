МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки начали новый год с активного роста в надежде на восстановление мировой экономики на фоне появления вакцин от коронавируса и снижения неопределенности вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет и обновляет максимумы в начале 2021 года

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,27% — до 6607,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,26%, до 5621,5 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 13814,2 пункта.

Инвесторы в первый торговый день 2021 года с оптимизмом отыгрывают новый этап для Великобритании, которая завершила переходный период по Brexit, и в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.

Кроме того, рынки надеются, что в текущем году мировая экономика "обретет почву под ногами" благодаря разработанным вакцинам от коронавируса, которые помогут ограничить распространение COVID-19. Индекс PMI промышленности еврозоны в декабре вырос до 55,2 пункта

Определенное влияние на настроение рынков оказывает внутренняя статистика. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс PMI промышленности еврозоны в декабре вырос до максимума с мая 2018 года. Так, показатель составил 55,2 пункта против 53,8 пункта в ноябре. В то же время, несмотря на достижение максимума более чем за два с половиной года, показатель оказался чуть ниже прогнозов и предварительной оценки за декабрь в 55,5 пункта.

Трейдеры также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, в минувшие выходные агентство Блумберг написало, что по его данным, по состоянию на 31 декабря 2020 года авиастроительная компания Airbus могла поставить примерно 560 самолетов клиентам, что близко к верхнему показателю прогнозного диапазона компании. По данным источников агентства, по состоянию на 29 декабря компания поставила 550 самолетов клиентов и нарастила этот показатель в последние несколько дней прошлого года. Окончательные результаты должны быть опубликованы в течение текущей недели. Агентство отмечает, что показатель поставок компании за 2020 году в любом случае будет намного ниже рекордных 863 самолетов, которые Airbus передал клиентам в 2019 году, но это все равно будет считаться успехом, учитывая влияние COVID-19 на авиаперевозки. Акции компании растут в цене на 3,7%.