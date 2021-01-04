МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль ощутимо растут в начале года, отыгрывая повышение мировых биржевых индексов. Индекс Мосбиржи начал год обновлением исторического максимума

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.45 мск рос на 1,8%, до 3348 пунктов, долларовый индекс РТС — на 3,3%, до 1433 пунктов. Доллар при этом падал на 87 копеек, до 73,54 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 90,45 рубля.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3348,68 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с середины декабря 2020 года.

Доллар в понедельник максимально опускался до 73,06 рубля — минимума с середины декабря 2020 года.

ПОЗИТИВ В НАЧАЛЕ ГОДА

На российском фондовом и валютном рынке в первый день торгов 2021 года преобладали позитивные настроения. Аппетит к риску вырос, поскольку участники рынка продолжают делать ставку на восстановление глобальной экономики в наступившем году благодаря эффективным вакцинам и быстрому процессу вакцинации, отмечает Михаил Денисламов из ИК "Фридом финанс". ОПЕК+ решит судьбу нефти на новогодней встрече

Стоимость барреля марки Brent поднималась в понедельник утром более чем на 3% — выше 53 долларов, однако затем растеряла рост. Консенсуса к началу сегодняшнего заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

Западные фондовые индексы сегодня растут на 0,4-2,7%. О возросшем аппетите к риску свидетельствует ослабление доллара на форексе к минимуму с апреля 2018 года

В лидерах роста на российском рынке — бумаги Petropavlovsk (+3,9%), Polymetal (+3,7%), "Полюса" (+3,6%), "Ленты" (+2,9%), НЛМК (+2,8%). Снижаются акции "Аптечной сети 36,6" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "Новатэка" (-0,1%).

Доллар и евро падают к рублю вечером на 1,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Итоги заседания ОПЕК+ пока не известны, но цены на нефть находятся на комфортном для рубля уровне, рассуждает Андрей Верников из "Универ капитал" Власти Ирана запустили процесс обогащения урана до 20%

"Единственное что может ослабить позицию рубля в первом квартале, это возможные санкции новой администрации США против российского госдолга. Но эта проблема будет актуальна после 20 января, а скорее всего — даже в феврале. Потрясений для рубля не жду. В первой половине января курс доллара будет находится в диапазоне 71,8-75,5 рубля", — оценил эксперт.

Индекс Мосбиржи начал год с обновления исторического максимума и при сохранении оптимистичного внешнего фона на этой неделе вполне может стремиться к 3400 пунктам, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Дорогу для дальнейшего повышения могло бы открыть закрепление цен на нефть выше важных среднесрочных сопротивлений (54,9 доллара за баррель Brent). На рынках сохраняется оптимизм в ожидании дальнейшего вакцинирования, а нефтяные площадки оживили новости о повышении Ираном уровня обогащения урана", — добавила она.