МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно растут на открытии в первый торговый день 2021 года в надежде на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные бирж. Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 году

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07% — до 30626,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 12919,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 3759,88 пункта.

Американские биржи начали 2021 год с роста, продолжая ралли, наблюдавшееся в конце предыдущего года, когда фондовые индексы многократно достигали рекордных значений. По итогам прошлого года индекс высокотехнологических компаний NASDAQ увеличился на 43,5%, и для него 2020 год стал лучшим за 11 лет. S&P продемонстрировал менее сильный рост – около 15,5%, а DJIA – всего 6,5%.

Мировые инвесторы в целом оптимистично настроены в начале года в надежде на улучшение состояния мировой экономики. Трейдеры предполагают, что разработка вакцин от коронавируса, а также поддержка со стороны властей будут способствовать уверенному восстановлению мировой экономической активности. Российский рынок акций и рубль уверенно растут, отыгрывая внешние сигналы

"Многие, кто, возможно, пропустили или продали (акции — ред.) в неподходящее время в прошлом году, теперь говорят, что хотят войти на рынок. Опасность миновала, вакцины создаются, и они хотят быть участниками рынка", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Так, производитель электромобилей Tesla сообщил, что в 2020 году поставил рекордное число машин и не дотянул до цели в 500 тысяч всего на 450 автомобилей. Акции компании дорожают на 2,3% в первые минуты торгов.