МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос по биржевым индексам, обновив исторический максимум. Нефть торгуется без единой динамики в ожидании решений ОПЕК+

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,87% — до 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69%, до 1424,84 пункта.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с середины декабря 2020 года.

Стоимость нефти в ходе торгов понедельника обновила максимум с марта, поднявшись до 53,33 доллара за баррель сорта Brent, однако потом сползла до 51 доллара.