2021-01-04T19:19:01+03:00
2021-01-04T19:19:01+03:00
2021-01-04T19:19:01+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210104/832746867.html
Российский рынок акций завершил первые торги года историческим максимумом
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос по биржевым индексам, обновив исторический максимум. Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,87%... ПРАЙМ, 04.01.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
https://1prime.ru/energy/20210104/832746798.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос по биржевым индексам, обновив исторический максимум.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,87% — до 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69%, до 1424,84 пункта.
Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с середины декабря 2020 года.
Стоимость нефти в ходе торгов понедельника обновила максимум с марта, поднявшись до 53,33 доллара за баррель сорта Brent, однако потом сползла до 51 доллара.