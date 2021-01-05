2021-01-05T10:07:17+03:00
2021-01-05T10:07:17+03:00
2021-01-05T10:07:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832748487.html
Индекс Мосбиржи падает на 1% в начале торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи в начале торгов падает на 1%, следует из данных торгов. Доллар в начале торгов падает на 24 копейки, до 74,07 рубля, евро повышается на 2 копейки, до 90,98 рубля,... ПРАЙМ, 05.01.2021
московская биржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83240/29/832402996.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402996.jpg
https://1prime.ru/images/83240/29/832402995.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402995.jpg
https://1prime.ru/images/83240/29/832402994.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402994.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов падает на 1%, следует из данных торгов.
Доллар в начале торгов падает на 24 копейки, до 74,07 рубля, евро повышается на 2 копейки, до 90,98 рубля, сообщает Московская биржа.