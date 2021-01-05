МОСКВА,  5дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов падает на 1%, следует из данных торгов.

Доллар в начале торгов падает на 24 копейки, до 74,07 рубля, евро повышается на 2 копейки, до 90,98 рубля, сообщает Московская биржа.