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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832748625.html
Российский рынок акций коррекционно снижается после обновления максимумов
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Российский рынок акций падает в рамках коррекции после обновления в первый торговый день 2021 года максимумов по основным биржевым индексам. Дешевеющая нефть поддерживает... ПРАЙМ, 05.01.2021
московская биржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в рамках коррекции после обновления в первый торговый день 2021 года максимумов по основным биржевым индексам. Дешевеющая нефть поддерживает коррекцию, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.28 мск вторника падал на 0,8% — до 3322 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1407 пунктов.
Накануне индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3350,81 пункта, РТС — с февраля 2020 года — до 1439,61 пункта.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1% — до 51 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.