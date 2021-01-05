МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в рамках коррекции после обновления в первый торговый день 2021 года максимумов по основным биржевым индексам. Дешевеющая нефть поддерживает коррекцию, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль перешел к снижению против доллара и евро после попыток роста

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.28 мск вторника падал на 0,8% — до 3322 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1407 пунктов.

Накануне индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3350,81 пункта, РТС — с февраля 2020 года — до 1439,61 пункта.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1% — до 51 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.