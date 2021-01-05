МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно ростом, инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы восстановления мировой экономики в 2021 году, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций коррекционно снижается после обновления максимумов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3528,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2422,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 27558,54 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,37%, до 27158,63 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,57%, до 2990,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%, до 6681,9 пункта.

Инвесторы Азии продолжают с оптимизмом реагировать на новости вокруг вакцины от коронавируса, все больше стран объявляют о начале вакцинации населения. Подобные сообщения дают надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление экономической деятельности в мире.

Аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam) заметил, что благодаря внедрению вакцины основной удар по экономике в 2021 году придется лишь на первый квартал. "Первый квартал, несомненно, будет тяжелым; рост заболеваемости был ужасным на протяжении всего праздничного периода, а ограничительные меры ужесточаются", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика.

В то же время японская биржа закрылась снижением, инвесторы обеспокоены ситуацией с коронавирусом в стране. В понедельник премьер Японии Ёсихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что власти страны рассматривают введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех ближайших префектурах для сдерживания распространения инфекции.