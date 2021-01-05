МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме расписок АФК "Система", во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций коррекционно снижается после обновления максимумов

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,14%, до 5,82 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 167,15 доллара, "Лукойла" — на 1,25%, до 69,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,47%, до 5,64 доллара, "Газпром нефти" — на 1,9%, до 21,98 доллара.

Цена расписок "Норникеля" снижалась на 0,8%, до 32,8 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 17,77 доллара, НЛМК — на 0,24%, до 28,89 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,13%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,92%, до 14,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,92%, до 32,3 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,76%, до 7,92 доллара, "Магнита" — снижались на 0,95%, до 18,16 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,07%, до 3,62 доллара.