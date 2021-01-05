Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме расписок АФК "Система", во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,14%, до 5,82 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 167,15 доллара, "Лукойла" — на 1,25%, до 69,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,47%, до 5,64 доллара, "Газпром нефти" — на 1,9%, до 21,98 доллара.
Цена расписок "Норникеля" снижалась на 0,8%, до 32,8 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 17,77 доллара, НЛМК — на 0,24%, до 28,89 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 1,13%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,92%, до 14,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,92%, до 32,3 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,76%, до 7,92 доллара, "Магнита" — снижались на 0,95%, до 18,16 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,07%, до 3,62 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832749109.html