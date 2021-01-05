МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки во вторник не показывают единой динамики, инвесторы оценивают новости о введении нового национального карантина в Великобритании, в то же время новости о вакцине продолжают поддерживать оптимизм на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52% — до 6605,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5589,46 пункта, минутами ранее индекс снижался. Немецкий DAX сокращался на 0,03%, до 13722,25 пункта.
Новые опасения трейдеров по коронавирусу вызывают новости из Великобритании. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58,7 тысячи, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.
"Настроение несколько испортилось в свете объявления национального локдауна, который снова продлевается", — комментирует положение агентству Франс Пресс аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam). Аналитик также отмечает, что ситуация на рынке может ухудшиться, если заболеваемость коронавирусом не будет контролироваться.
В то же время Эрлам заметил, что положительным моментом для экономики остается внедрение вакцин. Начало вакцинации от коронавируса в мире продолжает поддерживать участников торгов, что существенно отличает нынешнюю ситуацию от обстановки, сложившейся в 2020 году.
Сдерживает снижение немецкого индекса статистика по Германии. Безработица в стране в декабре 2020 года не изменилась по сравнению с ноябрем, сохранившись на уровне в 6,1%. Это совпало с ожиданиями аналитиков. Также число безработных в Германии снизилось на 37 тысяч по сравнению с ноябрем и составило 2,776 миллиона человек, при этом прогнозировался рост показателя на 10 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832750000.html