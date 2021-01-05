МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки во вторник не показывают единой динамики, инвесторы оценивают новости о введении нового национального карантина в Великобритании, в то же время новости о вакцине продолжают поддерживать оптимизм на рынках, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52% — до 6605,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5589,46 пункта, минутами ранее индекс снижался. Немецкий DAX сокращался на 0,03%, до 13722,25 пункта.

Новые опасения трейдеров по коронавирусу вызывают новости из Великобритании. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58,7 тысячи, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.

"Настроение несколько испортилось в свете объявления национального локдауна, который снова продлевается", — комментирует положение агентству Франс Пресс аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam). Аналитик также отмечает, что ситуация на рынке может ухудшиться, если заболеваемость коронавирусом не будет контролироваться. Европейцы купили миллион электромобилей за год

В то же время Эрлам заметил, что положительным моментом для экономики остается внедрение вакцин. Начало вакцинации от коронавируса в мире продолжает поддерживать участников торгов, что существенно отличает нынешнюю ситуацию от обстановки, сложившейся в 2020 году.

Сдерживает снижение немецкого индекса статистика по Германии. Безработица в стране в декабре 2020 года не изменилась по сравнению с ноябрем, сохранившись на уровне в 6,1%. Это совпало с ожиданиями аналитиков. Также число безработных в Германии снизилось на 37 тысяч по сравнению с ноябрем и составило 2,776 миллиона человек, при этом прогнозировался рост показателя на 10 тысяч.