МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник немного поднимаются в ожидании поддержки экономики страны в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Биткоин перешел к росту почти на 5%

По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06% — до 30123 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 12694,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3694,75 пункта.

Американские трейдеры ожидают результатов выборов в сенат. Второй тур выборов в сенат сразу в двух округах штата Джорджия определит во вторник не только контроль над сенатом, но и то, какие реальные возможности будут у администрации Джо Байдена практически по всей внутренней повестке дня.

Возможная победа демократов на выборах в сенат также может означать высокую вероятность продолжения финансового стимулирования экономики страны. Это поддерживает надежду инвесторов на скорое восстановление одной из крупнейших экономик мира после пандемии коронавируса. Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+

В то же время инвестдиректор Arbuthnot Latham & Co Грегори Пердон (Gregory Perdon) отмечает газете Wall Street Journal, что тяжелая эпидемиологическая ситуация в США по-прежнему остается серьезным риском в краткосрочной перспективе. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 353 тысяч заболевших.

Участники торгов также ожидают статистику по США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 56,6 пункта с уровня ноября в 57,5 пункта.