МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль во вторник корректируются вниз после роста в первый торговый день 2021 года и обновления биржевыми индексами максимумов.

Вернувшаяся к росту цена нефти сохраняет поддержку стоимости российских активов, снижение западных фондовых индексов компенсирует эту поддержку.

Индекс Мосбиржи к 16.10 мск опустился на 0,3% — до 3339 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1407 пунктов.

Накануне индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с февраля 2020 года.

К 16.12 мск доллар рос на 37 копеек, до 74,7 рубля, евро — на 72 копейки, до 91,68 рубля. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

КОРРЕКЦИЯ

На российском фондовом и валютном рынке во вторник отмечаются коррекционные настроения после ощутимого роста накануне — в первый день торгов 2021 года.

Геополитический фон создается ожиданиями результатов выборов в американский сенат. Второй тур выборов сразу в двух округах штата Джорджия определит во вторник не только контроль над сенатом, но и то, какие реальные возможности будут у администрации Джо Байдена практически по всей внутренней повестке дня.

Возможная победа демократов на выборах в сенат также может означать высокую вероятность продолжения финансового стимулирования экономики страны.

Западноевропейские биржевые индексы сегодня снижаются на 0,2-0,8%, американские фондовые фьючерсы теряют 0,1-0,2%.

Стоимость барреля марки Brent после утренней коррекции вниз опять растет — на 1,3%, до 51,8 доллара. Внимание инвесторов сосредоточено на ожидании решений ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в феврале. Пока консенсус по уровню добычи не был достигнут, встреча продолжится во вторник.

В лидерах роста цены на российском рынке — бумаги Petropavlovsk (+3,1%), "Фосагро" (+4,3%), "Русала" (+2,2%), "Ленты" (+1,6%). Снижаются акции "Северстали" (-2,7%), "Мечела" (-1,8%), "Детского мира" (-0,7%).

Доллар и евро повышаются к рублю на 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent. Денежный ручей обмелел. Рубль атакуют сразу с нескольких сторон

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На характерных для новогодних каникул низколиквидных торгах фондового и валютного рынка Мосбиржи наблюдается ослабление рубля и снижение котировок основных российских индексов акций, отмечает инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"В случае с рублем ключевую роль играет снижение цен на нефть со вчерашних максимумов, также стоит вопрос относительно объемов добычи который, очевидно, обсуждается на заседании ОПЕК+. Акции — под давлением умеренно негативного внешнего фона. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему ждем роста по индексу Мосбиржи и укрепления рубля", — добавил он.

Цены на нефть еще вчера качнулись вниз на разногласиях ОПЕК по поводу уровней добычи, но сегодня восстанавливаются, отмечает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ капитал", рассуждая о факторах динамики стоимости российских активов.

"Ряд нефтедобывающих стран считает что ОПЕК+ должна увеличить предложение, поскольку цены находятся в оптимальном диапазоне от 45 до 55 долларов за баррель. По их мнению, это не даст конкурентам занять их рыночную долю. Другие страны считают, что экономические риски, в частности, в связи с новым штаммом коронавируса, очень высоки поэтому сейчас не время наращивать нефтедобычу", — добавил он.